Striscioni e bandiere per l’addio a Berlusconi Gianni Letta e Dell’Utri a villa San Martino

(Di martedì 13 giugno 2023) L'omaggio della famiglia, e di Mediaset, campeggia sull'azienda. E domani, 14 giugno 2023, funerali di Stato e giornata di lutto nazionale, in memoria di Silvio. Oggi, 13 giugno, una folla di giornalisti e operatori presidia l'ingresso diSan, la residenza del leader di Forza Italia, morto ieri a 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano

di Forza Italia, sciarpe del Milan, foto e tanti mazzi di fiori. Il "muro del ricordo" fuori da Villa San Martino, ad Arcore, si arricchisce di omaggi lasciati per ricordare ...Fiori, cartelloni,di Forza Italia e sciarpe del Milan. Decine di omaggi e ricordi sono stati lasciati davanti alla storica villa San Martino ad Arcore. Un grande striscione con scritto '...Fuori da Villa San Martino ad Arcore, dove il feretro di Silvio Berlusconi attende i funerali di Stato previsti per domani pomeriggio in piazza Duomo ...

Arcore piange il suo Silvio Bandiere, cori e striscioni "Qui è passata ... QUOTIDIANO NAZIONALE

(mi-lorenteggio.com) Arcore, 13 giugno 2023 – Da ieri, il feretro di Silvio Berlusconi è nella sua casa, Villa San Martino ad Arcore. Stamane, sono un pioggia battente c’erano tanti giornalisti e tv.AGI - "Ha segnato un'epoca". È stato "lo spartiacque tra la prima e la seconda Repubblica". "Nel bene e nel male, non è possibile non riconoscerne l'impronta che ha lasciato nella vita politica italia ...