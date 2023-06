Storico primo titolo Nba per Denver Primo titolo in 56 anni

(Di martedì 13 giugno 2023) AGI - Ci sono voluti 56ma alla fine la città delle Rocky Mountains ce l'ha fatta: iNuggets hanno vinto il loroNba. Miami cede nel finale di una partita nervosa, sudata, confusa. Finisce 94-89 per i padroni di casa, guidati ancora una volta dal loro giocatore migliore, il serbo Nikola Jokic, autore di 28 punti, con 12 su 16 al tiro, eletto miglior giocatore delle finali. Miami ha fatto la sua parte: vero, ha perso 4-1 ma nell'ultima partita, da dentro o fuori, ha sfoderato un'altra grande prestazione, tipo quella che aveva portato all'eliminazione in gara 7 di Boston. I floridiani hanno chiuso avanti ilquarto (24-22), avanti il secondo (51-44), avanti il terzo (71-70) e finito per tenere la testa avanti (89-88) a due ...

