Stoccarda | mercoledì Sonego e Musetti a caccia dei quarti live dalle 11 in tv

Lorenzo da Torino e Lorenzo da Carrara tornano in campoper il secondo turno del "Boss Open" (ATP 250 - 718.410 euro di montepremi) che si sta disputando sui prati tedeschi . Sonego, n.41 ATP, dopo aver concesso solo tre game all'esordio a Matteo ...Lorenzo Sonego sfiderà Cristopher O'Connell al secondo turno dell' ATP 250 di2023 , in programma dal 12 al 18 giugno. Dopo il comodo successo all'esordio contro ...in campo14 o ...Lorenzo Musetti sfiderà Gregoire Barrere al secondo turno dell' ATP 250 di2023 , in programma dal 12 al 18 giugno. Il carrarino ha ottenuto la prima vittoria in ...in campo14 o ...

Stoccarda: mercoledì Sonego e Musetti a caccia dei quarti (live dalle ... SuperTennis