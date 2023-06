Stipendi Juventus | l’udienza di Agnelli slitta al 27 giugno

(Di martedì 13 giugno 2023)di Andreaper la questione manovredellaè stata rinviata al 27. Era in programma per il 15. Il motivo del rinvio sarebbero alcuni “improrogabili impegni di lavoro” di. La Juve ha trovato un accordo con la Procura Figc grazie al patteggiamento che ha chiuso la vicenda con una multa da 718mila euro e nessuna ulteriore penalizzazione in classifica.invece, già inibito per 24 mesi per il filone plusvalenze, ha scelto un percorso diverso e a differenza degli altri dirigenti ed ex dirigenti juventini non ha patteggiato. Il processo previsto per il 15, però, adesso èto al 27. L'articolo ilNapolista.

1 Slitta l'udienza di Andrea Agnelli per il processo sugli, rapporti con gli agenti e partnership che ha coinvolto la. L'ex presidente bianconero, che a differenza del club non ha trovato l'accordo con la Procura Federale, era atteso per ...Slitta al 27 giugno il processo davanti al Tribunale federale nazionale della Figc nei confronti di Andrea Agnelli, ex presidente della, sul caso della cosiddetta manovra. L'udienza si sarebbe dovuta svolgere questo giovedì ma è stata rimandata per improrogabili impegni di lavoro dello stesso Agnelli. L'ex presidente ...Slitta al 27 giugno il processo davanti al Tribunale federale nazionale della Figc nei confronti di Andrea Agnelli , ex presidente della, sul caso della 'manovra'. L'udienza si sarebbe dovuta svolgere questo giovedì ma è stata rimandata per improrogabili impegni di lavoro dello stesso che, è l'unico a non accettare ...

Manovra stipendi Juve, processo Agnelli slitta al 27 giugno Tuttosport

L’udienza si sarebbe dovuta svolgere questo giovedì ma è stata rimandata per improrogabili impegni di lavoro dello stesso ex presidente bianconero: i dettagli ...Slitta l'udienza di Andrea Agnelli per il processo sugli stipendi, rapporti con gli agenti e partnership che ha coinvolto la Juventus. L'ex presidente bianconero, che a differenza del club non ha trov ...