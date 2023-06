Steven Soderbergh non ha paura dell' intelligenza artificiale | Non ha mai avuto i postumi di una sbornia

(Di martedì 13 giugno 2023)ha ammesso di non temere la concorrenzache, a suo parere, non è in grado di produrre qualcosa di buono per viaa mancanza di umanità.non è intimorito dall'ascesaa Hollywood. Il regista, strenuo sostenitorea creatività umana, non crede che un algoritmo possa sostituire l'esperienza, come ha spiegato nel corso del Tribeca Film Festival di New York. "Potrei essere il Neville Chamberlain di questo argomento, ma non hoin questo specifico contesto. Non ha esperienza di vita", ha ...

non è intimorito dall'ascesa dell' intelligenza artificiale a Hollywood. Il regista, strenuo sostenitore della creatività umana, non crede che un algoritmo possa sostituire l'esperienza, come ha spiegato nel corso del Tribeca Film Festival di New York. "Potrei essere il Neville Chamberlain di questo argomento, ma non ho paura dell'AI in questo specifico contesto. Non ha esperienza di vita"

Steven Soderbergh ha ammesso di non temere la concorrenza dell'intelligenza artificiale che, a suo parere, non è in grado di produrre qualcosa di buono per via della mancanza di umanità.Il regista ha parlato di quanto non sia d'accordo sulla psicosi in corso ad Hollywood riguardo l'avvento dell'AI.