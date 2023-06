Stellantis - Nuovo blitz nel minerario | al fianco c' è Volkswagen

Leggi su quattroruote

(Di martedì 13 giugno 2023)fa uninvestimento in campo. Una notizia, anche se non sorprendente: da tempo, il gruppo è molto attivo sul fronte delle compagnie attive nell'estrazione dei minerali critici per la mobilità elettrica. Questa volta, però, la novità è rappresentata dal coinvolgimento in una complessa operazione che riguarda due miniere brasiliane e vede la partecipazione della PowerCo, l'azienda per le batterie del gruppo: è la prima volta che i nomi delle due grandi realtà automobilistiche appaiono insieme in una transazione destinata a rendere più stabili e sicure le forniture di materie prime. Miniere. In particolare, il veicolo ACG Acquisition Company Limited ha sottoscritto un accordo con dei fondi gestiti da Appian Capital Advisory per acquisire la miniera di solfuro di nichel Santa Rita, ...