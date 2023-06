Terminata l'esperienza sulla panchina della Sampdoria, Dejanpotrebbe essere già pronto a ripartire. Il tecnico serbo avrebbe già ricevuto la proposta di un nuovo ingaggio da parte di un club di Serie B. Di chi si tratta Secondo Sportitalia , del ...Nel Girone B la Pizzeria Orsucci da Armandoessere andata sotto contro il Nightingale per la ... il 5 - 1 l'8 - 3; per l'Amedeo Barber Shop a segnocon un bolide di destro nel primo ...... nell'estate 1998,aver acquistato il controllo della sudafricana Del Monte ed aver reso la ... insieme a campioni del calibro internazionale di Marcelo Salas, Sergio Conceicao, Dejan, ...

Stankovic, dopo la Sampdoria può tornare in panchina in Serie B ItaSportPress

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Dejan Stankovic ha rifiutato l’offerta del Pisa: l’ex allenatore della Sampdoria vorrebbe restare in Serie A Dejan Stankovic ha voglia di ripartire dopo la deludente stagione sulla panchina della Samp ...