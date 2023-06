Stai esagerando con l' allenamento?

Leggi su gqitalia

(Di martedì 13 giugno 2023) Si, forse. C’è una misura da non oltrepassare e ci sono segnali per capire che siamo passati da unsalutare a un eccesso pericoloso o dannoso. La scienza afferma che tutti gli esseri umani per stare in salute hanno bisogno di fare attività fisica ed esiste una quantità minima di minuti da dedicare ogni giorno agli esercizi, necessaria a ottenere i benefici desiderati. In generale, l'esercizio fisico fa bene e nessuno può affermare il contrario. Un principio fondamentale per il nostro benessere di cui, però, è meglio non abusare. Come dice il proverbio, tutto se viene preso a dosi eccessive può essere velenoso, perfino l'acqua. Sappiamo che è un elemento notoriamente associato alla vita, ma se beviamo troppo ci può causare una pericolosa iperidratazione. È vero che gli atleti in vista delle loro incredibili prestazioni sportive e molti attori per riuscire a ...