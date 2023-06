Stadio Milan | intesa preliminare per la location

(Di martedì 13 giugno 2023) Il nuovodelpotrebbe trovare casa a San Donatoese:raggiunto con Sportlifecity Passi in avanti per il nuovodel: secondo quanto riportato da Gazzetta.it, i rossoneri avrebbero raggiunto uncon Sportlifecity per ladello. La nuova casa dei rossoneri potrebbe quindi sorgere a San Donatoese, nell’area San Francesco, incastonata tra l’inizio della tangenziale Est dio e il raccordo che permette a chi arriva dall’autostrada A1 di immettersi in città. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Dopo mesi di chiacchiere e voci, primo atto concreto del Mian per la nascita del nuovo stadio. Secondo l'edizione odierna de "Il Cittadino" ci sarebbe un ...