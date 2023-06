Squinzano | 42enne ucciso in strada Indagine dei carabinieri

Squinzano: 42enne ucciso in strada Noi Notizie

SQUINZANO- Agguato in serata a Squinzano in via Donizetti, dove un uomo di 42 anni è stato freddato sotto casa da due colpi d’arma da fuoco. Al momento non è ben chiaro cosa sia successo. Le indagini ...SQUINZANO (Lecce) - Un colpo di pistola lo ha ridotto in fin di vita. Sono gravissime le condizioni del 42enne Luigi Guadadiello, di Squinzano, raggiunto ...