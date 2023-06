Squalo avvistato al Porto di Salerno

Il giorno dopo nella zona dell'aggressione è statounodi 6 metri , forse lo stesso, quindi le autorità per sicurezza hanno deciso di chiudere la spiaggia. Gli altri attacchi degli ...O meglio, lopiù grande. Il megalodonte ha dominato le acque terrestri per milioni di anni, ... C'è chi esce in mare aperto per cercarlo, chi invece è certo di averneuno. Un bel sogno ...Paffuto e con una faccia strana , un pesce del genere farebbe impressione a chiunque:nelle fredde acque più profonde del Pianeta, il lompo liscio possiede delle ...specie diemersa ...

Salerno, squalo avvistato nel porto - Cronaca la Città di Salerno

Uno squalo di discrete dimensioni è stato avvistato nella giornata odierna, martedì 13 giugno, nel porto di Salerno ...E’ stato avvistato uno squalo nelle acque del comune di Puerto de la Cruz. È successo questo sabato (10 giugno). Lo hanno potuto vedere bene alcune persone che in quel momento si trovavano nella zona ...