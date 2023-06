Squadra Canada Women’s World Cup 2023 | annunciata la squadra preliminare

(Di martedì 13 giugno 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: LadellaCuputilizzerà gran parte dello stesso nucleo di giocatori che sono stati la chiave del successo delnegli ultimi anni. Sono usciti dall’ultima Coppa del Mondo agli ottavi di finale, ma la loro medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo del 2020 è stata la più grande vittoria che laavesse mai ottenuto. Da allora, hanno avuto una serie di risultati contrastanti, con alcuni preoccupati per l’abilità offensiva dell’allenatore Bev Priestman. Hanno vinto solo una delle ultime cinque partite, segnando solo due volte in quel periodo. La sconfitta più recente è arrivata contro la Francia. Due gol di Grace Geyoro e Lea LeGarrec significano ...

Inla Ferrari potrebbe tornare a recitare un ruolo di primo piano e stavolta Charles Leclerc ... sono stato a Milton Keynes dal GP di Spagna lavorando duramente con la mia- le parole di ...Ladifficilmente riesce a trovare performance in pista, ma d'altronde è ormai abbastanza ... Non mancheranno comunque gli aggiornamenti anche in questa stagione, e già invedremo qualcosa ...... "Ritornare da Barcellona con punti è una buona motivazione per tutta lae una ricompensa per l'enorme lavoro svolto finora, sia in pista che fuori. Sono entusiasta di tornare in...

F1 | Alfa Romeo: in Canada livrea per celebrare i 100 anni del ... Motorsport.com - IT

ROMA – Dopo l’ennesima vittoria stagionale di Max Verstappen ottenuta in Spagna, la Formula 1 torna in pista per il Gran Premio del Canada 2023 . Le Mercedes di Lewis Hamilton e George… Leggi ...Aggiornamenti Williams - Per la scuderia di Grove questo 2023 si sta rivelando abbastanza complicato. La squadra difficilmente riesce a trovare performance in pista, ma d'altronde è ormai abbastanza n ...