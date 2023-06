Sport in tv oggi martedì 13 giugno | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di martedì 13 giugno 2023) Tantoin tv ed in13: inil tennis con i tornei ATP e WTA, il basket con la NBA, il ciclismo con il Giro di Svizzera, il Giro Next Gen ed il CIC Mont Ventoux, il calcio con la Serie C e molto altro ancora. Il torneo ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch vedrà protagonisti nel 2° match dalle 11.00 Bolelli/Vavassori contro Cressy/Martin, mentre nell’ATP 250 di Stoccarda scenderanno in campo nel 2° match dalle 11.00 Musetti/Sonego contro Blumberg/Tiafoe. Nel torneo WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch si sfideranno nel 2° match dalle 11.00 Sasnovich e Stefanini, infine nel torneo WTA 250 di Nottingham ci sarà, nel 2° match dalle 12.00, la prosecuzione della sfida interrotta ieri per pia tra Brengle e Giorgi. Calendario Coppa del Mondo ...

Berlusconi è stato un self - made man, un innovatore nel mondo dell'edilizia, dello, della ...non è tempo di valutazioni politiche né sul passato, né sul futuro.è tempo di rispetto. ...'Hai fatto tanto per l'Italia e per gli Italiani, lasci un vuoto difficile da colmare, da... Da imprenditore ha rivoluzionato il mondo della comunicazione e dello, con spirito d'iniziativa e ...Tantissimi i messaggi di cordoglio dal mondo della politica, delloe dello spettacolo, dei leader esteri, che continuano ad arrivare anche. Mentre sulla torre di Mediaset continua a girare ...

Calciomercato, ultimissime news di oggi in diretta live Sky Sport

Tanto sport in tv ed in streaming oggi, martedì 13 giugno: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il basket con la NBA, il ciclismo con il Giro di Svizzera, il Giro Next Gen ed il CIC Mont Ven ...Putin: "Silvio persona cara e vero amico". (LE REAZIONI POLITICHE - LE REAZIONI DEL MONDO DELLO SPORT). La notizia della morte di Berlusconi è protagonista anche sulle testate di tutto il mondo (LE ...