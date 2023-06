Spezia | chi per la panchina in Serie B? Spunta un'opzione Primavera

Alladieci giovani migranti ospitati dal centro di accoglienza 'Cittadella della Pace' della ...riceve non deve essere visto come un contenitore che viene riempito di servizio, ma può essere ...è Gianni Pastorino . Lo scontro sul minuto di silenzio. A chiedere il minuto di silenzio è stato il presidente del Consiglio regionale ligure, Gianmarco Medusei, eletto nel 2022 a Lacon ......per il titolo di campione italiano di fioretto maschile conquistato nei giorni scorsi a La, ... considerata la serietà e la capacità disi occupa di questa disciplina", conclude l'assessore ...

Cosa succede in caso di pareggio in Verona-Spezia, spareggio ... Sport Fanpage

I ristoranti della Liguria hanno bisogno di personale per il periodo estivo, le domande di lavoro latitano e per coprire i posti a disposizione si fanno avanti i richiedenti asilo. Alla Spezia, dieci ...I ristoranti "sono affamati" di personale per il periodo estivo e i richiedenti asilo rispondono presente. (ANSA) ...