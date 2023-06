Specchio delle nostre brame | vivere in un mondo di selfie

Leggi su leurispes

(Di martedì 13 giugno 2023) In un tempo non facile come il presente può rivelarsi di grande utilità unametafore che spesso, e in epoche diverse, è stata associata alla filosofia, tanto da identificare quest’ultima con la metafora in questione. Parliamo dello, l’utensile di cui nessuna casa alè sprovvista, la cui assenza, anzi, verrebbe considerata insolita e sospetta. Nello stesso tempo, anche un ambiente in cui ogni parete è linda e riflettente come uno– la dimora ideale di un Narciso dei nostri giorni – può risultare non meno inospitale e minaccioso. Lo, si sa, riflette l’immagine di chi lo osserva, promettendo di restituire, intatta e integrale, quell’immagine all’osservatore, che in questo modo costruisce il suo profilo fisiognomico, autorappresentandosi e familiarizzando con quella ...