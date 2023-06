Spazio | in volo il messaggio di speranza del Papa

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 13 giugno 2023) Partita la missione Spei Satelles. Asi, nei prossimi giorni messa in orbita del CubeSat con il Nanobook "Perché avete paura, non avete ancora fede?" A bordo c’è ildidel Santo Padre per l’umanità che dallodiventa ancora più universale. È partita con successo dalla base Usa di Vandenberg, California, la missione Spei Satelles, che nei prossimi giorni prevede la messa in orbita del CubeSat con ildidiFrancesco, contenuto nel Nanobook “Perché avete paura, non avete ancora fede?”. L’Agenzia Spaziale Italiana ricorda che a coordinare la missione Spei Satelles, su impulso del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, è l’Asi in collaborazione con il Politecnico di Torino, i cui ricercatori e studenti del Dipartimento di Ingegneria ...