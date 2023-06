Spareggio Serie A | il giudice sportivo | due giocatori del Verona saltano la prima del 2023-24

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiA, le squadre della stagione 2023/2024 Dopo la vittoria del Verona nellosalvezza e la promozione del Cagliari ottenuta ...Può esistere una salvezza senza gloria Sì, quella del Verona. Può esistere unocon gloria Sì, quello del Verona . Amiche e amici tifosi, giù il cappello per quello che ...permanenza in...Queste le parole del tecnico romano, che ha trovato il Cagliari al 9° posto e l'ha portato inA vincendo locon il Bari: ' Una missione difficile per questo ho chiesto ai tifosi di ...

Spezia-Verona 1-3: liguri ko, scaligeri vincono lo spareggio e la Serie A RaiNews

Il Giudice Sportivo ha reso noto i provvedimenti adottati dopo lo spareggio per la permanenza in serie A tra Hellas Verona e Spezia. Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, ...Il giudice sportivo ha chiuso per un turno la curva sud inferiore dello stadio Bentegodi per i "cori insultanti e di discriminazione razziale nei ...