Spagna | Olmo | “Confidiamo nelle nostre capacità de la Fuente? E’ diretto | guarda sempre avanti”

(Di martedì 13 giugno 2023) Daniha parlato in un’intervista a uefa.com, a due giorni dalla semifinale di Nations League contro l’Italia. “Sarà dura, le altre squadre ci rendono le cose difficili e ci studiano per impostare un piano gara., ma non è stato facile. La qualificazione è rimasta in sospeso fino all’ultima partita contro il Portogallo, ma meritiamo di essere alle finals”. Poi ha proseguito: “Europeo 2020? Noi meritavamo di più ma quella sconfitta è stata utile per la Coppa del Mondo”. E proprio lui che in semifinale contro l’Italia quell’anno sbaglio’ rigore aggiunge: “I rigori vogliobatterli. In quel match ho tirato troppo alto, ma devo continuare a provarci perché fallisci se ti arrendi, non se ci provi. Sembra una frase da libro, ma è proprio così”. E ...