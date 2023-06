Spacca il plexiglass e minaccia il personale del pronto soccorso San Paolo | fermato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ennesima aggressione all’interno deldell’ospedale Sandi Napoli. E‘ successo – come si legge sulla pagina Facebook di Nessuno tocchi Ippocrate – alle 5 del mattino quando una persona, che voleva per forza essere ricoverata, hato la protezione didinanzi al bancone dei medici con un pugno, e con un pezzo appuntito hato ilmedico.Sono state allertate le forze dell’ordine che in pochi minuti sono giunte neled hanno identificato l’aggressore Dopo una breve pausa di pochi giorni – si conclude il post – il territorio della Asl Napoli 1 torna vittima dei facinorosi. Servono tutele! Con l’aggressione di stamattina – osserva la pagina ...