Sovrano inattaccabile e generoso | la sua luna non è mai tramontata

(Di martedì 13 giugno 2023) È morto Silvio l'immortale, e non mi sembra vero, per cui mi è ostico come un boccone che ti resta in gola parlare di lui al passato. È un personaggio indefinibile, Berlusconi, gli hanno cucito addosso mille aggettivi tutti parziali e insufficienti a definirne la statura, e poi troppi servili encomi e altrettanti codardi oltraggi che lui ha sempre schivato con la postura gentile e beffarda di chi, nato come primattore, vive coi piedi piantati in una realtà di caratteristi da dominare, blandire, spremere, premiare e all'occorrenza accantonare. La sua vicenda umana, imprenditoriale e politica è talmente densa di fatti, cose, innamoramenti e invenzioni da prefigurare una vita, lunga e ineguaglabile, vissuta in una sorta di universo parallelo, per cui giudicarlo col metro delle categorie comuni è un esercizio senza senso. Era semplicemente, a suo modo, un genio, entrato nei libri di ...