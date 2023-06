Sousa | sì al Napoli ma ADL frena | non vuole rompere i rapporti con Iervolino

, l'accordo con PauloAdesso, comunque, il cerchio si sta stringendo e le notizie si fanno sempre più stringenti, a cominciare da quella riferita all'accordo con Paulo, che gli ...Ma questo è il calcio, questa è la vita e dunque Paulorimane ancora un possibile designato ... dipinga il mondo a modo suo, come deve, per tutelare un allenatore che può andare alo anche ......di separazione tra la Salernitana e Paulo. Non per i risultati sportivi, naturalmente, ma per il comportamento che l'allenatore portoghese sta tenendo in questi giorni, da quando ilha ...

Napoli, che pasticcio con Paulo Sousa: tra penali, contropartite e quella similitudine con Spalletti Calciomercato.com

De Laurentiis ha una settimana per pagare alla Salernitana la cifra necessaria a liberare l’allenatore. Le alternative sono Galtier, in attesa di una buonuscita dal Psg, e Garcia ...Anche Paulo Fonseca è nella lista degli allenatori che potrebbero sedere sulla panchina del Napoli nella prossima stagione.