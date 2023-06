Sousa | De Laurentiis riflette | non usa il 4-3-3 e la clausola va pagata in 7 giorni CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 13 giugno 2023) Paulo, Christophe Galtier e Rudi Garcia. Sono i tre nomi ancora caldi per la panchina del Napoli nel post Spalletti. Il Corriere dello Sport ne scrive. Per quanto riguarda, il Napoli ha settedi tempo per pagare lanecessaria per liberarlo alla Salernitana. Deha infranto uno dei caposaldi della sua politica: sottrarre un allenatore alla concorrenza. “Adl ha rotto un patto e un pasticciotto con se stesso («io non porto via allenatori ad altri club») e che, vada come vada, sgretolerà uno stile, insidiare il tecnico di un’altra società, che a Salerno ha lasciato un po’ stupiti, forse infastiditi, semmai anche un po’ arrabbiati. Ma questo è il calcio, questa è la vita e dunque Paulorimane ancora un possibile designato alla pesantissima eredità ...