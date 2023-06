SOPHIE CROSS | LA SERIE GIALLA ESTIVA DI RAI1 CHE FA SBADIGLIARE GIÀ DAI PROMO

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 13 giugno 2023), mamma felice e brillante avvocata, dovrà presto cambiare vita. Un giorno suo figlio Arthur sparisce misteriosamente: nessun indizio. Per scoprire la verità, inutilmente cercata per anni, la donna si arruola in polizia. Così inizia “– Verità nascoste”, la nuovatv franco-belga-tedesca, a cavallo tra giallo e thriller psicologico, in sei episodi. In onda in prima visione assoluta su, in tre serate, a partire da martedì 13 giugno alle 21.25. Regia di Frank Van Mechelen. Nel cast Alexia Barlier, Thomas Jouannet, CYril Lecomte. Se pochi anni fa spopolava il brillante “The Good Doctor” nell’estate dell’ammiraglia Rai ora ci si affida all’ennesima investigatrice che indaga su delitti tra indagini melense e tanti sbadigli....