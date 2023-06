Sondaggi politici elettorali ultimi dati oggi | su Forza Italia e M5S | male Fdi | PD e Lega

(Di martedì 13 giugno 2023) L’ultimoo politico condotto da Swg di13 giugno, diffuso ieri sera durante il tg di la 7 da Enrico Mentana , giunge poche ore dopo la tragica notizia della morte di Silvio Berlusconi. Da qualche giorno, l’ex primo ministro era stato ricoverato nuovamente al San Raffaele a causa dei suoi noti problemi di salute. Secondo iemersi dalo, si registra un aumento di consensi per, il Movimento 5 Stelle e Renzi. Tuttavia, il momento negativo sembra proseguire per Salvini, mentre anche Meloni e il Partito Democratico vedono un calo nei loro consensi.13 giugno 2023: la situazione del Centrodestra, bene, scende Salvini Secondo il ...

leggi anche Cosa succede a Forza Italia dopo la morte di Silvio Berlusconi e chi sarà il suo successore: bene M5s e Renzi L'ultimo sondaggio politico di Swg vede in chiaroscuro le ......il modo in cui si era fatto spazio nel mercato radiotelevisivo a colpi di patronage, in ... la spregiudicatezza nel fare politica con ie le promesse che si rivolgevano alla pancia ...Mondo L'ex prima ministra scozzese Nicola Sturgeon è stata arrestata Gli incastrie la ... Il partito di Keir Starmer, guidato in Scozia da Anas Sarwar, seconda forza nei, alle ...

Sondaggi politici: crescono Forza Italia e M5s, crisi Salvini male Meloni e Schlein Money.it

Per John Kenneth Galbraith “l’unica funzione che hanno le previsioni economiche è quella di rendere l’astrologia rispettabile”. Adattando l’aforisma ai sondaggi, si potrebbe citare l’antico detto ital ...Il tradizionale appuntamento dei sondaggi politici SWG trasmesso su TgLa7 ha riportato alcuni cambiamenti nel panorama politico italiano. Il sondaggio, svolto tra il 7 e il 12 giugno, segnala il cambi ...