Sondaggi politici elettorali oggi 13 giugno 2023 | cresce il consenso per le armi all’Ucraina

Leggi su tpi

(Di martedì 13 giugno 2023)13– Uno di Demos & Pi sulla guerra in Ucraina dice che tra gli elettori italiani aumenta ilper l’invio dia Kiev. Ma chi vota Fratelli d’Italia è meno entusiasta degli altri. La rilevazione di Ilvo Diamanti per Repubblica dice che gli italiani sono anche in maggioranza favorevoli alle sanzioni nei confronti della Russia. Ma a febbraio 2022 ilarrivava al 70%, ora è sceso a poco più del 60%. Il sostegno senza riserve a Kiev è espresso dal 41% degli italiani. Il 31% invece si dice contrario sia alle sanzioni che alle. Oltre tre persone su ...