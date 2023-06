“Solo per parlare di sé” Corona asfalta i critici di Berlusconi

Leggi su iltempo

(Di martedì 13 giugno 2023) Maurodimostra tutta la sua signorilità neldi Silvio. Lo scrittore e alpinista, ospite come di consueto di Cartabianca, il programma televisivo di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer, dà un suo personale ricordo dell'ex premier, spegnendo tutte le polemiche delle ultime ore nella puntata del 13 giugno del talk show: “Ho realizzato dei fiori per, mi spiace molto per la sua morte e dispiacerà anche ai nemici sapere chenon c'è più. Chi l'ha sempre criticato ora dovrebbe stare in silenzio. C'è gente che ne ha approfittatoperdi sé. Il lutto nazionale non fa male a nessuno, se il governo ha deciso così a me sta bene. È giusto averlo concesso a”.si è poi ...