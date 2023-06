Solo 2 | 7% degli italiani dona sangue | pochi giovani

... blockchain, criptovalute, NFT e non. Ne ha parlato Giulio Bozzo, fondatore di Reasoned Art, ... Oppure Elad Yakobowicz, consulente del metaverso e unoesperti più stimati tra gli addetti ai ...La metàascolti delle reti Mediaset di lunedì 5 giugno. Non è andata meglio a Bruno Vespa su ... E sommando tutti gli spettatoridella fascia oraria che va dalla fine del Tg all'inizio della ...... quindi si puòimmaginare cosa stia succedendo in queste ore al ristorante romano...). Invece ... ha dichiarato: 'A Terrazza Borromini, siamo orgogliosi del nostro ambiente elegante e...

È morto Silvio Berlusconi, aveva 86 anni - Berlusconi: stampa tedesca ricorda 'il primo populista d'Europa' - Berlusconi: stampa tedesca ricorda 'il primo populista d'Europa' RaiNews

Il maltempo che ha interessato la provincia di Catanzaro nelle ultime ore, seppur concentratosi nel solo primo pomeriggio di oggi, ha generato una serie di danni e disagi alla circolazione stradale.Domodossola per due giorni è stata “invasa” dalle penne nere che hanno celebrato il centenario della sezione «Essere alpini oggi vuol dire continuare con l’esempio lasciato dai nostri “veci”, ovvero v ...