Solet strizza l’occhio all’Inter | «È un club che può interessarmi!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 13 giugno 2023)è tra i giocatori adocchiati dper sostituire Milan Skriniar e rafforzare la difesa. Il centrale francese ha espresso dolci parole verso la Beneamata? L’Inter è alla ricerca di un nuovo difensore per sopperire all’ormai prossima partenza di Milan Skriniar, che dal primo di luglio sarà ufficialmente un giocatore del PSG. Oumar, difensore del Salisburgo, ha parlato così a Transfermarkt: «L’Inter ha giocato la finale di Champions League, è sicuramente unche potrebbe interessarmi. Sono di mentalità aperta, ascolto le offerte e vedremo cosa succederà». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...