Slitta la serie tv su Rai 1 | la nuova data

(Di martedì 13 giugno 2023) Blanca non è andato in onda nella serata di lunedì 12 giugno 2023, giorno della morte di Silvio Berlusconi. Blanca, fiction sospesa: quando va in onda la prossima puntata? su Donne Magazine.

L'udienza, programmata per oggi alle 10,dunque al 22. Il tecnico giallorosso era stato deferito per le dichiarazioni nei confronti di Chiffi al termine di Monza - Roma del 3 maggio scorso. IN ...All'aeroporto Le Bourget saranno in prima linea i P.180 di Piaggio Aero , esposti nella versione aeroambulanza, mentre il team di ricerca sta sviluppando unadi migliorie per tenere il passo ...Forse si tratta del personaggio maschile più realistico apparso nella, mal vestito e con un ... Prepara cene raffinate, le compra abiti firmati e porta Carrie su unatrainata da cavalli ...

Piaggio Aero, termine presentazione offerte slitta al 19 giugno Teleborsa

Temptation Island ripartirà a breve con la nuova edizione, ma sembra che potrebbero esserci cambi di programma. Vediamo insieme cosa sappiamo.Il Tribunale federale nazionale ha predisposto il posticipo "non ritenendo congrua l'ipotesi di patteggiamento presentata": i dettagli ...