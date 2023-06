Siria | precipita elicottero americano | 22 soldati feriti Negli Usa aumenta la contrarietà verso l' interventismo

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 13 giugno 2023) Inlo schianto di undell’esercito degli Stati uniti provoca il ferimento di 22americani.no, in patria, i dubbi riguardo alla continuazione di un’operazione di cui non solo si vede la fila, ma per la quale si fatica anche solo a capire il senso, o la definizione. A