Simone Amato di Ex On The Beach | “Sono arrivato a pesare 140 kg”

Leggi su biccy

(Di martedì 13 giugno 2023)nel 2020 ha preso parte al cast di Ex On TheItalia condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il bel romano è entrato in qualità di ex di Denise Rossi (“Lei voleva una relazione mentre io no, parlava troppo. A me piacciono le donne, mi piace distribuire amore“), nel corso della stessa edizione di Matteo Diamante che si è visto arrivare l’ex Nikita Pelizon, per intenderci., l’esperienza d’attore Prima dell’esperienza nel reality,si è dato ai concorsi di bellezza. Capelli chiari, occhi di ghiaccio, fisico statuario: caratteristiche che gli hanno permesso di vincere il titolo di Volto Più Bello d’Italia nel 2013 durante il concorso Mister Italia e successivamente di prendere parte alle riprese di Sangue Caldo con Gabriel ...