Simona morta in casa | il compagno suicida al centro commerciale dopo i messaggi d' addio sui social

(Di martedì 13 giugno 2023) Il cadavere di una donna,Lidulli, è stato trovato dai carabinieri alle 11:30 di oggi all'interno di un'abitazione in via Adolfo Consolini 51, a Roma zona Ardeatino. Il convivente Valerio Savino è stato trovato morto nella sua auto nel parcheggio superiore delI...

vita terrena e quella difiniscono qui. Insieme da sempre e per sempre'. E' il post sui social pubblicato da Valerio Savino prima di uccidere a colpi d'arma da fuoco la compagna, trovata...

Roma, Simona Lidulli trovata morta in casa, il compagno Valerio Savino va al centro commerciale e si uccide. L ilmattino.it

E' stata trovata questa mattina in via Consolini riversa su un lato del letto ormai senza vita. Il suo nome era Simonetta Lidulli, per ...Una donna è stata rinvenuta cadavere a Roma, intorno alle 11.30, in un’abitazione in via Adolfo Consolini, tra Roma 70 e ...