Simeone sarà riscattato con i soldi della cessione di Petagna al Monza CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 13 giugno 2023) Il Napoli riscatterà Giovannicon iricavati dalladi Andreaal. Il Corriere dello Sport scrive chevaentro venerdì, mentre ipersaranno incassati a fine mese. Un’operazione parallela che costerà 12 milioni. Quelli incassati perserviranno appunto per finanziare il riscatto di. Non c’è alcun dubbio che il riscatto dal Verona dell’attaccante che in stagione ha segnato gol determinanti ci. “Circa un anno fa, mese di febbraio, Cristiano Giuntoli decise di puntare su Giovannino, gli era sempre piaciuto e si stava confermando con il Verona, avrebbe fatto di tutto per ...