Silvio Berlusconi | “Un vero gigante | qualunque sia il giudizio”

(Di martedì 13 giugno 2023) Il 'Promemoria' di Mauro Masi per Adnkronos Un. Ho avuto l’onore e il privilegio di una lunga e intensa collaborazione con il Presidentealla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Prima da Direttore Generale e Capo del Dipartimento dell’Informazione e l’Editoria poi (per ben due volte) da Segretario Generale della Presidenza. Ero un dirigente di carriera della Presidenza proveniente dalla Banca d’Italia e non conoscevo il Presidente; rimasi colpito, come molti di noi in quegli anni, dal suo grande carisma che si sposava ad una sofisticata visione strategica declinata anche nelle questioni che, a tanti, potevano sembrare minori. L’uomo era poi di una vera e spontanea gentilezza che però non poteva nascondere una determinazione e forza di volontà a volte feroci. Un...

Muoree Viterbo è pronta a riannodare i fili della memoria per ricordare i suoi diversi passaggi in terra di Tuscia. Il più gettonato in queste ore è Giulio Marini (fondatore di Forza ...In attesa di fatti e non parole, la scomparsa dipotrebbe mettere tutti d'accordo su una proposta: quella cioè di intitolare a lui l'impianto che verrà. Sappiamo che 'business is ......anche oggi hanno voluto rendere omaggio aportando un oggetto - o anche solo fermandosi in raccoglimento - davanti a Villa San Martino, dove da ieri è allestita la camera ardente di

(ANSA) - STRASBURGO, 13 GIU - "Silvio Berlusconi è stato un combattente che ha fondato e guidato il centrodestra in Italia, un protagonista della politica per generazioni e ha contribuito a passaggi c ...