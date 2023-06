Silvio Berlusconi | Putin ricorda il Cavaliere | Perdita enorme non solo per l' Italia | ma per la politica globale - VIDEO

La scomparsa dell'ex premierstravolge la politica italiana. È incerto il futuro di Forza Italia, i cui consensi potrebbero migrare verso Meloni rafforzandola alle prossime elezioni ...Funerali di Stato e lutto nazional e nel giorno delle esequie di, morto a Milano il 12 giugno 2023. È questa la decisione presa dal Governo per l'ultimo saluto all'ex presidente del Consiglio, scomparso a 86 anni, il cui nome si aggiunge a quelli ...Si è spento all'età di 86 anni. Nel giorno della sua scomparsa Milano 2 - il quartiere costruito negli anni '70 dalla Edilnord dia Segrate - ricorda l'ex premier. SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN ...

Silvio Berlusconi, Travaglio a La7: “C’è stata una beatificazione imbarazzante Il Fatto Quotidiano

Fin dalle prime ore della mattinata di lunedì 12 giugno la morte di Silvio Berlusconi diventa la notizia del giorno in tutto il mondo. Le dichiarazioni di ...