Silvio Berlusconi patrimonio miliardario | l’incredibile cifra | ecco come sarà divisa

(Di martedì 13 giugno 2023)è scomparso lunedì 12 giugno, lasciando un’importantissima eredità a livello culturale ma non solo. L’ex Presidente del Consiglio e imprenditore milanese, infatti, ha rastrellato uncheora diviso tra i suoi eredi:a quanto ammonta. L’Italia – e non solo – piange la recente scomparsa di, che si è spento all’ospedale San Raffaele di Milano lunedì 12 giugno. Ammirato e criticato in egual misura, è stata sicuramente una figura centrale per la storia del nostro Paese, grazie al modo in cui è riuscito a rivoluzionare il piccolo schermo, introducendo, all’epoca, l’idea rivoluzionaria di tv commerciale. A quanto ammonta ildi...

WASHINGTON - "ha aiutato gli Stati Uniti durante uno dei momenti più difficili della nostra storia. È il ricordo di lui che prevale su tutto il resto, e rimarrà per sempre con noi. Ma sono anche ...non era paragonabile a nessuno di questi personaggi, tuttavia ha scandito come nessuno la vicenda nazionale tra l'ultimo ventennio del Novecento e almeno i primi quindici anni del ...... un'istituzione del giornalismo mondiale come la britannica Abbonati per leggere anche Leggi anche Lacrime, fiori e ricordi, il popolo dilo beatifica nel tempio di Arcore: "ci ha ...

Morto Silvio Berlusconi, aveva 86 anni. Finisce un pezzo di storia italiana la Repubblica

I vivi sarebbero del tutto privi di somiglianza. Eppure, se c’è stato un uomo che ha costruito da vivo la propria somiglianza, questo è stato Silvio Berlusconi. Per lui l’immagine era tutto, così ha ...In base alla legge n. 36 del 7 febbraio 1987 (art. 1) «sono a carico dello Stato le spese per i funerali» del presidente della Repubblica, del presidente del Senato, del presidente della Camera, del p ...