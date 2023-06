Silvio Berlusconi | oltre 300 necrologi e il Corriere non riesce a pubblicarli tutti | le scuse

(Di martedì 13 giugno 2023) Sono300 i messaggi di cordoglio per la morte dipervenuti ieri al “della Sera” per Perizona Magazine.

Per il quotidiano britannico la scomparsa del Cavaliere "segna la fine di una carriera controversa che ha trasformato la politica del Paese" La morte di"solleva interrogativi sulla divisione del potere all'interno della coalizione di centrodestra" che sostiene il governo di Giorgia Meloni "come sul futuro di Forza Italia, data la ...E adesso il nostro dovere è seguire la sua impronta indelebile, lavorare, lavorare, lavorare", ha scritto Pier, nella lettera inviata oggi a tutti i collaboratori del Gruppo ...Lo ha dettoparlando dal palco del teatro Dal Verme di Milano per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra a sostegno di Attilio Fontana.

Addio a Silvio Berlusconi. Domani lutto nazionale e funerali di Stato AGI - Agenzia Italia

Forte il riconoscimento a Silvio Berlusconi da parte dei leader politici, che nel deporre le armi riconoscono il suo grande valore.Poche parole cariche di emozione con cui il secondogenito di Silvio Berlusconi, nato dal matrimonio dell'ex Presidente del Consiglio con la prima moglie Carla Elvira Lucia Dall'Oglio, ha voluto non ...