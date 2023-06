Silvio Berlusconi morto | la programmazione Mediaset di oggi

(Di martedì 13 giugno 2023) A seguire, l'edizione quotidiana del Tg5 che si allunga con uno speciale in onda fino alle ore 18:20 (i programmi sono inoltre in simulcast su Retequattro e TgCom24 e senza interruzioni pubblicitarie)...

E' morto a 86 anni. L'ex presidente del Consiglio era stato ricoverato nuovamente al San Raffaele per l'aggravarsi delle sue condizioni. Da presidente del Milan è stato uno dei più vincenti della ...E' stata una giornata surreale, sospesa, quella che si è srotolata a Palazzo Chigi nel giorno segnato, e destinato a passare alla storia, dalla morte di. Nell'immediato il premier Giorgia Meloni ha annullato tutti gli appuntamenti istituzionali in agenda, a partire dalla visita a Palazzo Chigi del presidente iracheno Abdul Latif ...Lutto nazionale e funerali di Stato, che si terranno domani pomeriggio a Milano, per, morto lunedì a 86 anni. La camera ardente sarà allestita nella sua residenza storica di Arcore, a Villa San Martino, dove ieri è stata trasferita la salma dal San Raffaele. Per ...

Morto Silvio Berlusconi, aveva 86 anni. Finisce un pezzo di storia italiana la Repubblica

Presidente Pier Ferdinando Casini, lei che lo ha conosciuto bene, può dire chi era Silvio Berlusconi dal punto vista personale prima ancora che politico «Una persona con ...Nella giornata di ieri, il mondo, il mondo dello sport, del calcio e il mondo Milan hanno salutato Silvio Berlusconi, scomparso all'età di 86 anni. Da numero 1 del Club rossonero dal ...