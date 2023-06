Silvio Berlusconi morto | il messaggio di Pier Silvio | Papà un uomo che ha dato tanto

(Di martedì 13 giugno 2023) 'Cara Mediaset, carissimi tutti, sento il bisogno di scrivervi perché so quanto era importante per mio padre farvi sapere l'amore e il grande orgoglio che ha sempre provato per la nostra azienda e per ...

Emilio Fede trattiene a stento le lacrime e la voce è rotta dall'emozione. La morte dil'ha gettato in un profondo sconforto: ' Mi sento male , sono davvero molto triste'. Intervistato da L'Aria che tira guardando le immagini che lo ritraggono insieme al presidente ...Emis Killa è tornato su Twitter per rivolgere un ultimo saluto adopo la sua morte , avvenuta ieri 12 giugno nell' ospedale San Raffaele di Milano . Il rapper milanese ha scritto: 'Rest in peace. Vero selfmade italiano'. Gli hater del ...Michele Santoro e Marco Travaglio rievocano la celebre puntata di Servizio Pubblico , andata in onda il 10 gennaio 2013 e avente per protagonista unico. Nel corso di Otto e mezzo (La7) entrambi i giornalisti invitano a guardare l'intera trasmissione , di cui si ricorda solo la scena in cui l'ex Cavaliere pulisce la sedia su cui era ...

Silvio Berlusconi in questo caso, e per la possibilità che alcuni negozi decidano di tenere le serrande abbassate durante tutta la giornata o durante la celebrazione delle esequie. In quest'ultimo ...Su disposizione del Presidente dell’ARS Gaetano Galvagno la 46^ seduta del Parlamento è rinviata a martedì 20 giugno a seguito della scomparsa del cav. Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia ed ...