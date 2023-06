Silvio Berlusconi morto | il barista di Milano 2 | Venerdì appariva sereno e sorridente con tutti

... sconvocati i lavori dell'Aula della Camera, annullati i vari impegni pubblici e politici: il mondo della politica si ferma in omaggio a. Mentre i funerali di Stato dell'ex premier ...leggi anche Quante volte è stato condannatoChi è Barbara: biografia e vita privata Barbaranon si è mai nascosta al pubblico, anche se ha vissuto una vita ...Il giorno dopo la scomparsa di, morto la mattina del 12 giugno , si susseguono i ricordi e gli aneddoti di chi lo ha conosciuto da vicino o di chi ha avuto l'occasione di incontrarlo. Tra le persone intervistate ...

SILVIO BERLUSCONI: l'ultima apparizione in Video prima del decesso, un discorso che commuove l'Italia! che si sono svolte in 700 comuni delle città italiane il 14 e 15 Maggio. Visibilmente affaticato ...La dipartita di Silvio Berlusconi ha lasciato un grande vuoto tra i tifosi del Monza. La gestione del "Cavaliere" ha permesso al club brianzolo di assaporare per la prima volta la Serie ...