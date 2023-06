Silvio Berlusconi morto | familiari e amici ad Arcore per l' ultimo saluto - Domani i funerali in Duomo a Milano

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, MFE A (+5,49%, ancora in rialzo dopo la morte del fondatore), MFE B (+3,83%), Reply (+2,01%) e Datalogic (+1,77%). I più forti ribassi, invece, ...Vedi Anche, Travaglio a La7: 'C'è stata una beatificazione imbarazzante. Lui non avrebbe voluto essere dipinto come un santino' Santoro sottolinea: 'Non possiamo considerare l'esito ..."Ha avvuto in tutti i settori in cui è entrato la capacità di innovare e questo è quello che l'ha reso grande". Così Urbano Cairo ricorda, parlando di quanto ha fatto come imprenditore e come uomo politico. Continua a leggere su Tg. La7.it - "Ha avvuto in tutti i settori in cui è entrato la capacità di innovare e ...

Il necrologio di Carla Dall'Oglio, la prima moglie Berlusconi: «Sei stato un grande uomo e uno straordinario papà» Open

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...13 GIU - “Ci lascia Silvio Berlusconi, un grande lombardo. Un amico, un imprenditore, ma soprattutto un uomo che ha contribuito in maniera determinante alla crescita del nostro Paese”. Così il preside ...