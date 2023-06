Silvio Berlusconi morto | ecco i dati auditel degli speciali tv | numeri bassi per lo speciale di Vespa e quello del Tg5 Boom per Otto e Mezzo

(Di martedì 13 giugno 2023) La morte diha stravolto, come immaginabile, i palinsesti della tv italiana., edizioni straordinarie dei tg, omaggi di vario tipo per l’ex Premier. Una notizia che nelle ore più calde, subito dopo l’annuncio, ha portato davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori. Lodel Tg5 condda Cesara Buonamici dalle 10.40 è stato trasmesso in simulcast anche da Rete4 e TgCom24 sfiorando i 2 milioni di spettatori con quasi il 26% di share, su Rai1 l’edizione straordinaria del Tg1 condotta da Paola Cervelli è stata vista da 1.355.000 spettatori con il 17% di share. A loro si sono aggiunti i telespettatori de “L’Aria che Tira” (285.000 spettatori con il 4.9% nella prima parte e 408.000 spettatori con il 3.8% nella seconda) e del Tg3 in Edizione Straordinaria (467.000 ...

L'era diha regalato 29 trofei al Milan, bacheca dalle pagine memorabili. Ripercorriamo tutti i suoi successi rossoneri ADDIO A, LE NEWS IN DIRETTA LA SVOLTA CON ARRIGO ...Mercoledì 14 giugno, alle ore 15, si terranno i funerali di Stato per il leader di Forza Italia. Disposto anche il lutto nazionale. La bara sarà esposta per pochi minuti e sono previsti maxi schermi ...Scontro sul minuto di silenzio per la memoria di. La seduta del Consiglio regionale della Ligura è stata sospesa dopo che la giunta ha lasciato l'aula per protestare contro l'abbandono di Gianni Pastorino durante la commemorazione.

Lo ha dichiarato stamane il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, dopo che è stato osservato il minuto di silenzio per la scomparsa dell'ex premier Silvio Berlusconi. "Il ricordo di Silvio ...