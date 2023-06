Silvio Berlusconi | l' ultimo regalo di Marta Fascina

L'era diha regalato 29 trofei al Milan, bacheca dalle pagine memorabili. Ripercorriamo tutti i suoi successi rossoneri ADDIO A, LE NEWS IN DIRETTA LA SVOLTA CON ARRIGO ...Mercoledì 14 giugno, alle ore 15, si terranno i funerali di Stato per il leader di Forza Italia. Disposto anche il lutto nazionale. La bara sarà esposta per pochi minuti e sono previsti maxi schermi ...Scontro sul minuto di silenzio per la memoria di. La seduta del Consiglio regionale della Ligura è stata sospesa dopo che la giunta ha lasciato l'aula per protestare contro l'abbandono di Gianni Pastorino durante la commemorazione.

Silvio Berlusconi morto, familiari ad Arcore per l'ultimo saluto TGCOM

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...Lo ha dichiarato stamane il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, dopo che è stato osservato il minuto di silenzio per la scomparsa dell’ex premier Silvio Berlusconi. “Il ricordo di Silvio ...