Silvio Berlusconi | il ricordo di Alfonso Signorini | ' Per me sei stato come un secondo papà'

È un ricordo commosso quello di Alfonso Signorini permorto lunedì 12 giugno all'età di 86 anni. Il conduttore tv nell'ambito dello speciale del Tg5 ricorda il loro primo incontro, del tutto casuale, avvenuto quando era un neolaureato. '...Gira rapida la ruota della fortuna per Marta Fascina. Sabato scorso, se non fossero precipitate le condizioni di salute di, la moglie non moglie avrebbe provveduto al "restyling" di Forza Italia. I ministri erano stati convocati, la piccola rivoluzione imbandita. Adesso che il finto marito non c'è più, ...Giuseppe Conte ha deciso: non sarà ai funerali di, secondo quanto apprende Repubblica . "Non è prevista la sua presenza", spiegano dallo staff del leader del Movimento 5 Stelle. Il Pd invece ci sarà con una delegazione, di cui farà ...

Addio a Berlusconi, lutto nazionale e funerali di stato. Lettera del figlio Pier Silvio. Attesa Meloni ad Arcore - Politica Agenzia ANSA

ROMA – Vittorio Sgarbi, Sottosegretario di Stato alla Cultura, chiede l’istituzione di una Commissione d’inchiesta che verifichi tutti gli atti della persecuzione giudiziaria subita in questi anni dal ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...