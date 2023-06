Silvio Berlusconi | il ricordo di Aldo Grasso

(Di martedì 13 giugno 2023) Una rivoluzione nata da Telemilano Poi stregò l’Italia con Mike e «Dallas» Corriere della Sera, di, pag. 28 Dava suggerimenti agli autori, ai registi, agli attori; creava i format, i titoli dei programma, gli slogan, le promozioni», ha raccontato Fedele Confalonieri. «Avesse avuto un accenno di tette avrebbe fatto anche l’annunciatrice», ha scritto Enzo Biagi. «Troppi sono oggi i fattori ansiogeni, la mia sarà una tv ottimista», ha ricordato Camilla Cederna citando.Gli esordi L’antenata di Canale 5 si chiama ‘Telemilano”, emittente televisiva via cavo fondata da Giacomo Properzj e Alceo Moretti a Milano 2, città satellite costruita da. L’emittente era stata fondata nel settembre del 1974 a pochi mesi di distanza dalla sentenza su Telebiella che liberalizzava le ...

Forza Italia va avanti sulle nomine. Alla vigilia dei funerali di, il comitato di presidenza si riunisce e ratifica " nell'imbarazzo della minoranza " le designazioni fatte nelle scorse settimane, oggetto di scontro fra le diverse anime del ...'Il Cavaliere è stato un pezzo del nostro Paese. Un uomo che ha dato lavoro a tante persone'. Vincenzo, edicolante di piazza Dante, ricorda cosìmentre tra le mani stringe la prima pagina del Mattino che annuncia la fine di un'era: 'Al di la delle simpatie politiche non può che non dispiacere'.Un'e - mail mandata a tutti i dipendente Mediaset martedì mattina 13 giugno da Pier, secondogenito dell'ex premierscomparso a 86 anni. Le prime parole dopo il lutto, lette nell'edizione delle 13 del Tg5 . 'Cara Mediaset, carissimi tutti, sento il ...

Addio a Berlusconi, lutto nazionale e funerali di stato. Lettera del figlio Pier Silvio. Attesa Meloni ad Arcore - Politica Agenzia ANSA

All’indomani della morte di Silvio Berlusconi, è stato indetto il lutto nazionale. È un evento senza precedenti, perché ...Critiche dal centro-sinistra, dubbi dai politologi. È la prima volta che viene deciso per un ex premier. E per Camera e Senato un stop senza precedenti ...