Silvio Berlusconi è stato il politico dell' antipolitica ma non della mafia

(Di martedì 13 giugno 2023) AGI - "Sesarà ritenuto un personaggio storico, e in che misura, spetta dirlo a chi verrà dopo di noi, a chi studierà la complessità di ogni epoca. Di certo, egli ha rappresentato per tre decadi il sistemaitaliano, ma anche il costume, in una maniera straordinariamente forte. E con una personalizzazione quale mai si era avuta". Salvatore Lupo, docente di Storia contemporanea all'Università di Palermo, non dismette i pannia professione, che lo abituano ad adottare cautela nel giornoa scomparsa del Cavaliere. "Sono uno storico ma anche un contemporaneo - spiega all'AGI - uno di quelli che lo hanno amato o dete", prosegue, invitando a ragionare su un'immagine dievidente anche negli ultimi giorni di vita del leader: "Era partito ...

Il destino del Monza sarebbe ormai segnato dopo la morte di. Secondo il Corriere della Sera, l'intenzione da parte dei vertici di Fininvest è di mettere il club sul mercato, con l'obiettivo di trovare almeno un socio di minoranza che ...È scoppiata la protesta del pubblico e degli artisti al Teatro Regio di Torino, dove è stato richiesto di fare un minuto di silenzio per. Poco prima che il sipario si alzasse per la prima della Butterfly, dagli altoparlanti è partita la comunicazione che sarebbe stato rispettato un momento di raccoglimento in memoria ...L'era diha regalato 29 trofei al Milan, bacheca dalle pagine memorabili. Ripercorriamo tutti i suoi successi rossoneri ADDIO A, LE NEWS IN DIRETTA LA SVOLTA CON ARRIGO ...

Funerale di Silvio Berlusconi, i big del mondo e della politica per l'ultimo saluto TGCOM

Silvio Berlusconi è stato in grado di farsi amare dalla gente comune e tutti lo ricordano con stima.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...