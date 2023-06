Silvio Berlusconi e il sogno forse irrealizzabile di essere sepolto a Villa San Martino

(Di martedì 13 giugno 2023) Tra mille sogni realizzati, ce n’è uno cheprobabilmente non riuscirà a portare a termine. Almeno per il momento. Il Cavaliere avrebbe volutonel mausoleo che lui stesso fece costruire per se stesso, i familiari e gli amici più stretti negli anni ‘90 nel parco diSan, ad Arcore, dopo la morte del padre Luigi.(Foto Instagram) Trentasei loculi sotterranei e una grande scultura esterna A firmare il monumento funebre, terminato nel 1993 dopo tre anni di lavori, è stato l’amico e lo scultore di fama mondiale Pietro Cascella morto nel 2008. “Mi disse: ‘non farmi una cosa mortuaria con le falci, i teschi’ – raccontò l’artista toscano in un’intervista – e allora ho pensato ...

Dopo la sospensione dell' Isola dei Famosi lunedì 12 giugno, a seguito della morte di, il reality show condotto da Ilary Blasi riprenderà, secondo quanto apprende Leggo, venerdì 16 giugno. Addio, Mediaset cambia programmazione: salta l'Isola dei Famosi. '...Grande il dolore in tutta Italia per la morte di, scomparso ieri mattina all'età di 86 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. Domani al Duomo di Milano si terranno i funerali di Stato per dare l'ultimo saluto al ...Una delegazione della Curva Sud del Milan si è presentata ad Arcore per rendere omaggio a, storico ex presidente rossonero. Tra le mani dei tifosi presenti al corteo una rosa rossa, poi tanti cori ('C'è solo un presidente'), ricordi ed ...

Foto CC-BY-SA 4.0 Niccolò Caranti Il governo ha deciso che Berlusconi dev’essere pianto ufficialmente da tutto il paese: mercoledì è stato dichiarato lutto nazionale, che prevede le… Leggi ...Luciano Fontana saluta per l'ultima volta Silvio Berlusconi e ripercorre un simpatico ricordo condiviso con il Presidente.