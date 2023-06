Silvio Berlusconi | Dallas e il bagnino di Ostia | quel contratto sulla scatola di cerini dietro il successo in tv

Quando si parlava diveniva naturale imitarne la cadenza, quel modo tutto suo di comunicare se stesso al prossimo, alla gente.è statosempre e in tutto, unico e - come detto - ...È finita un'epoca. Davvero. Non è una frase fatta perchéè uno dei pochi uomini, davvero rari, che hanno caratterizzato un intero periodo storico nella vita di un Paese. L'Italia degli ultimi trent'anni ha vissuto sulla figura del ..."L'Italia è il Paese che amo", con queste paroleè sceso in campo nel 1994 e ha cambiato, rivoluzionato, il mondo della politica italiana. Il modo di farla la politica. Un visionario, un illuminato, un pioniere che ha lasciato un ...

Francesca Pascale: “Con Berlusconi muore la mia vecchia vita” la Repubblica

Nello speciale del Tg5 il presidente del Senato vuole concentrarsi sul ricordo e su ciò che è stato l'imprenditore e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi morto all'età di 86 anni, il 12 giugno ...Ieri c’era solo il vuoto e il silenzio di una comunità ancora sotto shock. Perché nonostante l’ineluttabilità del tempo e delle cose della vita, Silvio Berlusconi era riuscito a tirarsi fuori ...