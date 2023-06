Silvio Berlusconi | Dallas e il bagnino di Ostia e Dallas | quel contratto sulla scatola di cerini

"Credo che in questo momento - dice a Tempi la senatrice di Forza Italia Stefania Craxi - sia gli amici sia gli avversari dovrebbero riconoscere cheè stato un grande combattente e che ha segnato la nostra epoca, la sua storia economica, politica e della comunicazione". La figlia di Bettino, storico leader socialista, può ben ...Eredità, l'incognita Villa Certosa: il gioiello da 259 mln La morte diapre lo spinoso capitolo dell'eredità . Durante il primo ricovero del mese scorso, Il Cavaliere aveva convocato i suoi cinque figli in ospedale, forse per esprimergli le sue volontà ...Riesce ad assicurarsene i diritti e a rivenderli alla Fininvest di un giovane e rampantissimo. La leggenda racconta che il primo contratto, con il quale il Cavaliere sborsava una ...

Morto Silvio Berlusconi, aveva 86 anni. Finisce un pezzo di storia italiana la Repubblica

Scherzava Silvio Berlusconi, ma in quelle parole c'era una delle sue trappole magiche: avvalersi degli intellettuali e delle persone colte per realizzare grandi progetti. Carlo Freccero è stato con ...Silvio Berlusconi si è spento il 12 giugno all'età di 86 anni al San Raffaele di Milano. Il quattro volte presidente del Consiglio, fondatore di Fininvest e Mediaset, ...