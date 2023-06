“Silvio Berlusconi come Mussolini” | la suggestione del quotidiano russo Kommersant

...oggi "a norma di legge e di statuto all'unanimità il rendiconto del 2022" di Forza Italia nel Comitato di Presidenza e ratificate anche "le recenti nomine effettuate dal presidente...La morte disegna la fine di un'epoca. Tre volte premier, fondatore di Fininvest e patron del Milan, il leader di Forza Italia è stato uno statista dalle indubbie capacità di combattente. A ...Un rapporto di stima, di affetto, di profondo rispetto. Che va al di là della politica, delle naturali divisioni su alcuni temi di attualità. La morte diè stata vissuta da Matteo Salvini in modo estremamente intenso. L'ennesima dimostrazione di questo profondo trasporto che sta vivendo il leader della Lega giunge dal suo profilo ...

Berlusconi, Rosy Bindi: «Lutto nazionale scelta inopportuna». I funerali domani alle 15 Corriere della Sera

Pippo Baudo ricorda con affetto Silvio Berlusconi.